Vreme: Spremenljivo občasno s plohami in nevihtami

Ljubljana, 12. avgusta - Danes bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. V soboto bo na jugu in vzhodu bolj oblačno, drugod deloma sončno, še lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Danes bo deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan prehodno oslabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25, na Primorskem do stopinj Celzija.

V soboto bo spremenljivo, predvsem na jugu in vzhodu ponekod pretežno oblačno. Še bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Primorskem okoli 18, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do okoli stopinj Celzija.

Opozorilo: Na Primorskem je razglašena zelo velika požarna ogroženost v naravi, velika nevarnost pa je tudi drugod.

Obeti: V nedeljo bo povečini sončno, več zmerne oblačnosti bo lahko na severovzhodu. V ponedeljek bo sončno in vroče.

Vremenska slika: Nad severno polovico Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Nad vzhodnimi Alpami in severnim Sredozemljem se v višinah zadržuje jedro hladnega zraka. Z vzhodnikom k nam priteka nekoliko bolj vlažen in v višinah precej hladen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. V soboto bo v krajih zahodno od nas večinoma sončno. Drugod bo več spremenljive in zmerne oblačnosti. Največja verjetnost za plohe in nevihte je v krajih južno od nas.

Biovreme: V petek in v soboto bo vpliv vremena na počutje ljudi zmerno obremenilen, občutljivi ljudje bodo imeli manjše vremensko pogojene težave. V soboto popoldne bo obremenitev popuščala.