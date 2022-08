Priprave začele tudi odbojkarske prvakinje

Kamnik, 12. avgusta - Odbojkarice Calcit Volleyja, trikratne zaporedne državne prvakinje, ki so lani slavile tudi v pokalnem tekmovanju, so v sredo začele priprave na novo sezono, v kateri bodo branile oba domača naslova, igrale pa bodo še v srednjeevropski ligi in v kvalifikacijah lige prvakinj.