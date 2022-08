Na donatorski konferenci za Ukrajino zbrali več kot 1,5 milijarde evrov

Koebenhavn, 11. avgusta - Na mednarodni konferenci za Ukrajino v danski prestolnici Koebenhavn so donatorji zbrali več kot 1,5 milijarde evrov. Ob tem so Poljska, Slovaška in Češka napovedale povečanje proizvodnje artilerijskih sistemov, streliva in druge vojaške opreme, medtem ko je Velika Britanija Kijevu obljubila več raketometov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.