Česke Budejovice, 11. avgusta - Na evropskem mladinskem in prvenstvu mlajših članov v slalomu na divjih vodah v Čeških Budejevicah so Slovenci že osvojili prvo kolajno. To je v mladinski konkurenci uspelo ekipi kajakašev, ki je prepričljivo premagala Nemce, tretje mesto so zasedli Italijani.