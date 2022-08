Z vzpenjačo na Ljubljanski grad prepeljali petmilijontega potnika

Ljubljana, 11. avgusta - S tirno vzpenjačo na Ljubljanski grad so danes prepeljali petmilijontega potnika. To je bila družina iz Francije. Vzpenjača, ki je začela obratovati konec 2006, je milijontega potnika prepeljala štiri leta pozneje. Dvomilijontega so zabeležili sredi avgusta 2014, trimilijontega v prvi polovici maja 2017, štirimlijontega pa na začetku aprila 2019.