Jedrska elektrarna v Zaporožju vnovič tarča obstreljevanja

Zaporožje, 11. avgusta - Z območja jedrske elektrarne Zaporožje danes poročajo o novem obstreljevanju, Ukrajina in Rusija pa odgovornost za to znova pripisujeta druga drugi. Po navedbah ukrajinskega operaterja Energoatom je bila v napadih zadeta upravna stavba nuklearke, tarča pa je bila tudi gasilska postaja v bližini, vendar so razmere trenutno pod nadzorom.