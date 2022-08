Štanjel, 12. avgusta - Mineva 60 let od smrti arhitekta Maksa Fabianija, enega najvidnejših arhitektov Avstro-Ogrske monarhije. Načrtoval je stavbe na Dunaju, v Ljubljani in Trstu, bil je urbanist popotresne Ljubljane in vodil povojno prenovo številnih naselij na Goriškem, Vipavskem in Krasu. A bil je tudi zapostavljeni lik slovenske arhitekture.