V ZDA julija navzdol tudi cene na ravni proizvajalcev

Washington, 11. avgusta - Cene na ravni proizvajalcev v ZDA so julija v primerjavi z junijem padle za 0,5 odstotka, potem ko so junija narasle za odstotek, je danes objavilo ameriško ministrstvo za delo. Dobra novica glede inflacije je presenetila analitike v anketi časopisa Wall Street Journal, ki so pričakovali mesečno rast za 0,2 odstotka.