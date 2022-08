Vreme: Pooblačilo se bo

Ljubljana, 11. avgusta - Ponoči se bo od severa pooblačilo, proti jutru bodo ponekod v severnih krajih krajevne padavine. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25, na Primorskem do 29 stopinj Celzija.

Opozorilo: Na Primorskem je razglašena zelo velika požarna ogroženost v naravi, velika nevarnost pa je tudi drugod.

Obeti: V soboto bo delno jasno, več oblačnosti bo v južni in vzhodni Sloveniji. Še bo nastala kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo bo večinoma sončno.

Vremenska slika: Nad severnim delom zahodne, srednjo in delom vzhodne Evrope je obsežno območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka k nam z vetrovi vzhodnih smeri razmeroma suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči se bo v večini sosednjih pokrajin od severa postopno pooblačilo. V severnem Jadranu bo pihala šibka do zmerna burja. V petek bo ob severnem Jadranu delno jasno, drugod bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami.