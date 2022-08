Skulptura pred Gimnazijo Ravne po prenovi spet v prvotnih barvah

Ravne na Koroškem, 12. avgusta - Jeklena skulptura ameriškega kiparja in arhitekta Thomasa A. Lindseya, ki je nastala na mednarodnem kiparskem simpoziju Forma viva Ravne leta 1981 in je umeščena v park pred Gimnazijo Ravne, je z obnovo dobila novo barvno podobo. Namesto v rumeno in modro je obarvana v oranžno in modro v temnejšem odtenku. To je tako, kot si jo je zamislil umetnik.