V gimnastičnem taboru v Münchnu razočarani po padcu Belakove

München, 11. avgusta - Slovenski nastopi na evropskem prvenstvu v gimnastiki v Münchnu se danes niso iztekli po željah in pričakovanjih. Teja Belak, ki je v kvalifikacijah preskoka pričakovala uvrstitev v finale, je po padcu in lažji poškodbi izpustila drugi poskus in ni končala tekmovanja, medtem ko je bila Tjaša Kyseleff 14.