Ministrstvo: Očitki Italije glede balzamičnega kisa so neutemeljeni

Ljubljana/Rim, 11. avgusta - Očitki Italije glede domnevnih kršitev evropske zakonodaje pri geografsko zaščiteni označbi balzamični kis so neutemeljeni, so za STA sporočili s kmetijskega ministrstva. Glede na to, da Evropska komisija ni podala nobenega obveznega mnenja, ter na podlagi sodbe sodišča iz leta 2019, so prepričani, da omenjeni predpis ni v nasprotju s pravom EU.