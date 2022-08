V Turčiji nova prepoved glasbenega dogodka

Istanbul, 12. avgusta - V Turčiji so prepovedali rock festival Zeytinli, kar je že sprožilo številne kritike in proteste. Pristojne oblasti v mestu Burhaniye na zahodu Turčije so za nemško tiskovno agencijo dpa potrdile, da rock festivala niso odobrile "zaradi intenzivnih pritožb in tožb meščanov". Zaenkrat ni jasno, ali gre za dokončno prepoved.