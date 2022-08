Nastanitve zmogljivosti v Ljubljani v začetku avgusta več kot 90-odstotno zasedene

Ljubljana, 13. avgusta - V Ljubljani so razpoložljive turistične sobe v začetku avgusta več kot 90-odstotno zasedene. Cene v hotelskem sektorju po opažanjih Turizma Ljubljana ostajajo podobne lanskim, višje stroške so ponudniki torej večinoma prevzeli na svoja ramena. Zaradi pomanjkanja kadra so se nekateri gostinci odločili za okrnitev ponudbe.