Za EU ameriške subvencije za električna vozila diskriminatorne

Bruselj, 11. avgusta - Subvencije, ki so jih ZDA predvidele pri nakupu električnih vozil ameriških avtomobilskih proizvajalcev, so po oceni EU diskriminatorne do evropskih proizvajalcev. "To pomeni, da so nezdružljive s pravili Svetovne trgovinske organizacijo," je dejala tiskovna predstavnica Evropske komisije Miriam Garcia Ferrer.