Rusija zavrnila diplomatsko zastopništvo Kijeva s strani Švice

Moskva, 11. avgusta - Ruske oblasti so danes zavrnile možnost, da bi Kijev v Moskvi diplomatsko zastopala Švica. Pojasnile so, da je Švica z uvedbo sankcij proti Rusiji izgubila status nevtralne države in ne more delovati niti kot posrednik niti kot zastopnik tujih interesov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.