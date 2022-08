V celjskem vrtcu Ringa raja menjava vodovodne inštalacije in sanacija kotlovnice

Celje, 11. avgusta - V celjski enoti vrtca Zarja Ringa raja bodo v naslednjih mesecih sanirali dotrajane vodovodne inštalacije in celovito prenovili sistema za ogrevanje in cirkulacijo tople sanitarne vode. Zamenjali bodo tudi dotrajano sanitarno opremo. Celotna vrednost naložbe je ocenjena na dobrih 278.000 evrov, so danes sporočili s celjske občine.