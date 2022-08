Na Obali kaže na dober turistični obisk še v septembru

Portorož/Koper, 13. avgusta - Na Obali se obeta dobra turistična sezona. Na destinacijah Portorož-Piran in Koper so večinoma zadovoljni z zasedenostjo zmogljivosti, junija so presegli rezultate iz predkoronskega leta 2019. Zadovoljni so tudi z rezervacijami za preostanek avgusta in september. Kadrovske težave sicer opažajo, a te pomembneje ne vplivajo na ponudbo.