Veslači z dvema polfinaloma končali prve nastope na EP

München, 11. avgusta - Danes se je v Münchnu začelo združeno evropsko prvenstvo devetih športov, med katerimi je tudi veslanje. Veslači so že prvi dan EP preizkusili teren, med njimi so bili tudi štirje slovenski nastopi. Najuspešnejši so bili Jaka Čas in Nik Krebs v dvojcu ter Rajko Hrvat v lahkem enojcu, ki so se uvrstili v polfinale.