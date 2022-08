V Nemčiji začeli soditi nemškemu častniku zaradi vohunjenja za Rusijo

Düsseldorf, 11. avgusta - V Düsseldorfu se je danes pričelo sojenje častniku nemške vojaške rezerve, ki je obtožen vohunjenja za Rusijo. 65-letniku, ki naj bi med letoma 2014 in 2020 posredoval informacije ruskim obveščevalnim službam, v primeru obsodbe grozi do deset let zaporne kazni, poroča nemška tiskovna agencija dpa.