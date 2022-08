Kostić nova Juventusova okrepitev

Torino, 11. avgusta - Srbski nogometaš Filip Kostić bo danes po opravljenem zdravniškem pregledu postal član italijanskega Juventusa, kamor se bo preselil iz vrst nemškega Eintrachta, so potrdili pri torinskem velikanu. Srbski reprezentant bo sklenil triletno pogodbo, prestop pa je po ocenah italijanskih in nemških medijev vreden med 15 in 20 milijonov evrov.