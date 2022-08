V New Yorku pod okriljem ZN medvladna konferenca o oceanih

New York, 15. avgusta - V New Yorku se danes začenja medvladna konferenca o morski biotski raznovrstnosti na območjih zunaj nacionalne jurisdikcije. Po navedbah nevladne okoljske organizacije Greenpeace gre za zadnjo priložnost, da države še letos sklenejo ambiciozni novi sporazum, s katerim bi zagotovili ohranitev in trajnostno rabo morske biološke pestrosti.