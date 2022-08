Izbrani ponudnik za izvedbo spremljanja cen osnovnih živil predvidoma znan v prihodnjih dneh

Ljubljana, 11. avgusta - Na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so prispele ponudbe za izbiro izvajalca za izvedbo spremljanja cen osnovnih živil pri različnih trgovcih že pregledali, trenutno poteka izbor najugodnejšega ponudnika, so za STA povedali na ministrstvu. Odločitev o najugodnejšem ponudniku bo predvidoma znana v prihodnjih dneh.