Mineva leto dni od padca Kabula in talibanskega prevzem oblasti

pripravil Robert Petrovič

Kabul, 13. avgusta - Mineva leto dni, odkar so talibani znova prevzeli oblast v Afganistanu. 15. avgusta lani je Kabul presenetljivo hitro padel. Talibani so sicer napovedovali miroljubno vladavino, a so na te obljube hitro pozabili in obnovili politiko zatiranja manjšin, političnih skupin in žensk, Afganistan pa je znova postal zatočišče terorističnim skupinam.