Na grškem otoku Tasos izbruhnil obsežen požar

Atene, 11. avgusta - Na grškem otoku Tasos v severnem Egejskem morju je izbruhnil obsežen gozdni požar. Zaradi ognja so morali evakuirati eno od tamkajšnjih vasi. Kot so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa danes sporočili gasilci, požar skuša omejiti šest letal za gašenje, šest helikopterjev ter več sto gasilcev in prostovoljcev.