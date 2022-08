Raziskava: Večje zanimanje za okoljska, družbena in korporativna merila

Ljubljana, 14. avgusta - Okoljska, družbena in korporativna merila (ESG) zelo zanimajo potrošnike, podjetja in vlagatelje na svetovni ravni, v najnovejši študiji ugotavlja svetovalno podjetje Kearney. Ob tem poudarja, da v srednji in vzhodni Evropi večji pomen za ESG prihaja z zamikom, kar je med drugim posledica različnih razvojnih usmeritev.