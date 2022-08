Evropska sredstva za energetsko prenovo srednje šole in dijaškega doma v Ajdovščini

Ajdovščina, 11. avgusta - Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za projekt energetske prenove srednje šole in dijaškega doma Veno Pilon Ajdovščina. Za projekt, ki je vreden 1,3 milijona evrov, bo Kohezijski sklad prispeval 456.376 evrov, so danes sporočili iz omenjene službe.