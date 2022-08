GZS s pomisleki na dele predlagane davčne reforme

Ljubljana, 11. avgusta - Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je preučila predloge štirih davčnih zakonov, ki so v javni obravnavi od začetka meseca. Na zbornici so se osredotočili predvsem na predlagane spremembe zakona o dohodnini in kot so pojasnili, nekatere podpirajo, do nekaterih pa imajo zadržke oz. jim nasprotujejo, so danes sporočili iz GZS.