Rusko novinarko Ovsjanikovo pridržali in obtožili širjenja lažnih informacij

Moskva, 10. avgusta - Ruske oblasti so danes pridržale nekdanjo novinarko državne televizije Marino Ovsjanikovo in jo obtožile širjenja lažnih informacij o ruski vojski, zaradi česar ji grozi zaporna kazen do deset let zapora, je sporočil njen odvetnik. Ovsjanikova je širši javnosti postala znana marca, ko je prekinila televizijsko oddajo in protestirala proti vojni.