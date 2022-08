Pahor in Erdogan potrdila dobre odnose med Slovenijo in Turčijo

Ankara, 10. avgusta - Slovenski in turški predsednik Borut Pahor in Recep Tayyip Erdogan sta na današnjih pogovorih v Ankari potrdila dobre in prijateljske odnose med Slovenijo in Turčijo. Kot sta povedala na novinarski konferenci po srečanju, sta se pogovarjala tudi o vojni v Ukrajini in o Zahodnem Balkanu, glede katerega sta se dogovorila za novo srečanje septembra.