Evropske borze v zelenem; nafta cenejša, evro precej pridobil

London/Frankfurt/Pariz, 10. avgusta - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes zvišali, kar je posledica objave podatkov o inflaciji ZDA, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ti so pokazali, da je ta julija nekoliko popustila in se ustavila pri 8,5 odstotka, kar je nižje od napovedi analitikov. Nafta se je pocenila, tečaj evra pa se je precej okrepil.