V ZDA letna inflacija julija nekoliko popustila

New York, 10. avgusta - Letna inflacija v ZDA je julija nekoliko popustila in se ustavila pri 8,5 odstotka, kar je nižje od napovedi analitikov. Cene energentov so se dvignile za 32,9 odstotka, potem ko so junija poskočile največ v 42 letih, in sicer za 41,6 odstotka. Junija se je inflacija ustavila pri 9,1 odstotka in je bila najvišja po novembru 1981.