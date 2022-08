Požar pod Socerbom se ne širi več

Koper, 10. avgusta - Požar pod Socerbom je v večji meri pod nadzorom in se ne širi več, je popoldne dejal Jan Brodar iz koprske gasilske brigade. Popoldne je ogenj gasilo približno 150 ljudi ob pomoči sedmih helikopterjev in dveh kanaderjev. Ti dve letali je Italija kljub sprva drugačnim napovedim vendarle usmerila na to območje.