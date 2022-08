Ljubljanska borza: Indeks v zelenem

Ljubljana, 10. avgusta - Na Ljubljanski borzi je indeks SBI TOP danes pridobil 0,44 odstotka. Delnice Krke so obstale na izhodiščni vrednosti, ostale pomembnejše delnice pa so se podražile. Najbolj, in sicer za odstotek, so zrasle delnice Petrola, ki so bile tudi najbolj prometne. Skupni promet je dosegel 266.752 evrov.