Trump namiguje, da mu želi FBI podtakniti dokaze

New York, 10. avgusta - Nekdanji ameriški predsednik Donald Trump se je danes pritožil, da mu je bil prepovedan vstop na njegovo posestvo na Floridi, kjer so zvezni agenti FBI izvedli preiskavo, pri tem pa namignil, da bi lahko agenti tam "podtaknili dokaze". Medtem v New Yorku na zaslišanju glede njegovih spornih poslovnih praks ni želel odgovarjati na vprašanja.