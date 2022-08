Otrokom v Londonu ponujeno cepljenje po odkritju virusa otroške paralize v odpadnih vodah

London, 10. avgusta - Vsem otrokom, starim od enega do devetih let, ki živijo na širšem območju Londona, bo ponujeno cepljenje proti otroški paralizi, potem ko so od februarja v londonskih odpadnih vodah odkrili 116 vzorcev tega virusa. V okviru nujne kampanje cepljenja bo tako cepivo ponujeno skoraj milijonu otrok, tudi tistim, ki so se že cepili, poroča BBC.