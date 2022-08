Na Hrvaškem vse več srbskih gostov kljub pozivom srbskih politikov, naj ne letujejo tam

Zagreb, 10. avgusta - Število srbskih turistov na Hrvaškem je bilo letos za 60 odstotkov višje od enakega obdobja lani in za 20 odstotkov višje od rekordnega leta 2019. Zanimanje Srbov za obisk Istre in Kvarnerja se je razširilo tudi na Dalmacijo, piše hrvaški časnik Večernji list. Na Hrvaškem je do leta 2016 dopustovala tudi srbska premierka Ana Brnabić.