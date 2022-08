Letošnji 25. Mladi levi ponovno z bogatim programom in novo kuratorsko ekipo

Ljubljana, 10. avgusta - Letošnji 25. Mladi levi, ki bodo potekali med 19. in 27. avgustom v Ljubljani, letos ponovno prinašajo bogat nabor predstav in drugega dogajanja, ki ga je sestavila nova kuratorska tričlanska ekipa v sestavi Mojca Jug, Klara Drnovšek Solina in Lea Kukovičič. Letos sta posebnost festivala dve otvoritveni predstavi istočasno prihodnji petek.