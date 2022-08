Omejitev obiskov v Splošni bolnišnici Novo mesto

Ljubljana, 10. avgusta - V Splošni bolnišnici Novo mesto so zaradi preprečitve širjenja okužb s covidom-19 prepovedali obiske pacientov, razen na oddelku za ginekologijo in porodništvo, kjer je dovoljena prisotnost ene zdrave osebe pri porodu, in obisk ene zdrave osebe z dovolilnico. Na oddelku za pediatrijo je dovoljeno bivanje enega zdravega starša ob otroku.