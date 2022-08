V celjskem mestnem parku obnavljajo znamenito fontano

Celje, 14. avgusta - Celjska občina je v celjskem mestnem parku začela obnovo znamenite fontane, ki je v slabem stanju in že vrsto let ne deluje, ter kazi podobo parka, priljubljenega med prebivalci in obiskovalci Celja. Obnovitvena dela so ocenjena na 20.000 evrov, omogočila pa bodo, da bo fontana spet zaživela in da ne bo več mesto za odlaganje odpadkov.