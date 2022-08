Na jugozahodu Francije znova obsežen gozdni požar

Bordeaux, 10. avgusta - Ogenj, ki je na jugozahodu Francije v juliju uničil več tisoč hektarjev gozda, se je med hudo sušo in zadnjim vročinskim valom znova razplamtel, so danes sporočile oblasti departmaja Gironde. Od torka popoldne je zgorelo dodatnih 6000 hektarjev borovega gozda, evakuirali so več tisoč ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.