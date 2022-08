Ruska dobava nafte na Madžarsko, Slovaško in Češko se bo nadaljevala

Moskva/Kijev/Bratislava, 10. avgusta - Dobava ruske nafte vzdolž južnega kraka naftovoda Družba na Madžarsko, Češko in Slovaško, ki je bila več dni prekinjena, se bo kmalu nadaljevala, je danes sporočila slovaška naftna rafinerija Slovnaft. Kot so v družbi potrdili za nemško tiskovno agencijo dpa, sta se Ukrajina in Rusija dogovorili o kompromisnem predlogu.