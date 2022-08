Atleta Rudolf in Kršinarjeva odpovedala nastop na EP

Ljubljana, 10. avgusta - Atleta Žan Rudolf in Neja Kršinar sta odpovedala nastop na evropskem prvenstvu, ki bo v Münchnu od 15. do 21. avgusta, so sporočili iz Atletske zveze Slovenije (AZS). Rudolf je slovenski rekorder na 800 m ter je nastopil na svetovnem prvenstvu prejšnji mesec v Eugenu, Kršinarjeva pa je druga slovenska maratonka po izidih vseh časov.