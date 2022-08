V ZDA skoraj 4000 rešenih beaglov išče nove domove

Richmond, 10. avgusta - V ZDA skoraj 4000 beaglov oziroma angleških brakov išče nov dom, potem ko so jih rešili iz vzrejne ustanove v ameriški zvezni državi Virginia, kjer so bivali v nemogočih razmerah, kasneje pa so jih prodajali laboratorijem za poskuse z drogami. Šlo je za domnevno eno največjih reševalnih akcij za pse v ZDA doslej, poroča britanski BBC.