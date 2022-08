Estonija in Finska pozvali k ukinitvi turističnih vizumov za Ruse

Tallinn/Helsinki, 10. avgusta - Premierki Estonije in Finske, Kaja Kallas in Sanna Marin, sta evropske države pozvali, naj prenehajo izdajati turistične vizume Rusom. Opozorili sta, da Rusi, ki želijo zaobiti prepoved potovanja v EU z letalom, v Evropo prihajajo preko kopenske meje s tema dvema članicama EU in schengenskega območja.