London/Frankfurt/Pariz, 10. avgusta - Borzni indeksi po Evropi so v uvodnem delu današnjega trgovanja zdrsnili pod torkove zaključne vrednosti, s čimer so sledili smernicam, ki so jih začrtali v Aziji. Vlagatelji danes nestrpno pričakujejo najnovejše podatke o inflaciji v največjem svetovnem gospodarstvu.