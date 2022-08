Mediji: Obtoženemu poskusa umora sosede v občini Osilnica vrhovni sodniki razpolovili kazen

Ljubljana, 10. avgusta - Vrhovni sodniki so sklenili, da Jože Šercer iz občine Osilnica, ki je septembra 2018 streljal na sosedo, sodišče pa ga je zaradi poskusa umora obsodilo na 15 let zapora, dejanja ni storil na zahrbten način. Menijo, da je v tem primeru šlo za poskus uboja in kazen zmanjšali na sedem let in štiri mesece zapora, poročata Delo in Slovenske novice.