Zaradi požara pod Socerbom aktiviran državni načrt za požare v naravnem okolju

Ljubljana, 10. avgusta - Poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije Srečko Šestan je zaradi pojava obširnega požara v naravnem okolju na območju pod Socerbom v občini Koper v torek ob 17. uri aktiviral državni načrt zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju, so sporočili z Uprave RS za zaščito in reševanje.