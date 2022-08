SAZU negativno mnenje računskega sodišča glede poslovanja v 2020

Ljubljana, 10. avgusta - Računsko sodišče je izvedlo revizijo poslovanja Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU) v letu 2020 in o tem izreklo negativno mnenje. Med drugim je ugotovilo, da je SAZU vsem javnim uslužbencem izplačala plačo za dan, ko so bili odsotni z dela, storitve programske opreme, ki so na voljo brezplačno, pa je naročala na trgu.