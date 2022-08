Slovenski športniki na združenih EP v Münchnu

Ljubljana, 10. avgusta - Slovenske športne zveze na EP v Münchnu pošiljajo 77 reprezentantov v članski zasedbi. Največja bo atletska reprezentanca s 24 športniki, sledi kolesarska s 14 in plezalna s 13. S po sedmimi člani bodo nastopili v gimnastiki, namiznem tenisu in veslanju, v kajaku in kanuju na mirnih vodah s tremi, v odbojki na mivki pa z dvema.